Wer gab in Deutschland nie ein offizielles Konzert? Elvis Presley.

Elvis Presley wurde in den 50ern vom Militärdienst in die Oberpfalz nach Grafenwöhr geführt. Hier begann er eine Romanze mit Elisabeth Stefaniak. Nur zwei offizielle Konzerte hat Elvis Presley außerhalb der USA gespielt – eines davon in Grafenwöhr in der Oberpfalz – und das ausschließlich für seine Freunde.