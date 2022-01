Redensarten und Sprichwörter sind nicht für jedermann. In erster Linie bieten solche Sprüche für Probleme für diejenigen, die noch nie davon gehört haben und gehörig auf dem Schlauch stehen, wenn sie damit konfrontiert werden. Ein Beispiel gefällig? Wer etwas auf sich beruhen lassen möchte, will redensartlich nicht daran rühren. Redensartlich geht es hier ums Rühren, nicht um andere Sachen, die man in der Küche machen kann – kneten, mixen und schütteln finden in dieser Redensart also keinen Platz.

