Wenn Kinofilme dem sogenannten MCU zugeordnet werden, dann geht es darin meist um …?

Kinofilme aus dem „MCU“ spielen im sogenannten „Marvel Cinematic Universe“, also im Kosmos der aus den Marvel-Comics bekannten Superhelden wie Iron Man, Hulk, Captain America und Thor. Mit Dinosauriern, Mafiosi oder Geisterjägern hat das MCU nichts am Hut.

Insgesamt ist das Franchise seit Ende der 2000er mittlerweile zu einer der treibenden Kräfte in der Kino- und Serienbranche geworden. Als erster offizieller Film des MCU wird meist Iron Man aus dem Jahr 2008 genannt. Bislang sind über 31 Filme erschienen, zuletzt „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ am 6. Februar 2023.

Der nächste Film soll ab dem 5. Mai 2023 in den Kinos anlaufen: Auf „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ freuen sich bereits zahlreiche Marvel-Fans. Regie führt wieder James Gunn.