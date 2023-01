Welches Tier ist seinem wissenschaftlichen Namen nach „horribilis“?

Welches Tier ist seinem wissenschaftlichen Namen nach angeblich „horribilis“ – also „schrecklich“? Es ist der Grizzlybär, der in Nordamerika beheimatete Gigant unter den Bären. Sein voller Name: „Ursus arctos horribilis“ – also „schrecklicher Bär „.

Fun Fact: Der Begriff „grizzly“ (aus dem Englischen für „gräulich“) bezieht sich auf das Fell des Bären, dessen Haare an den Enden häufig graue Spitzen aufweisen.

Der weiße Hai heißt wissenschaftlich: Carcharodon carcharias

Die schwarze Witwe heißt wissenschaftlich: Latrodectus tredecimguttatus

Die Königskobra heißt wissenschaftlich: Ophiophagus hannah

Wirklich in Natura begegnen wollt ihr sicher keinem dieser Tiere.