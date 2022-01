Unnützes Wissen

Welches Bundesland präsentiert sich neuerdings national wie international als „THE LÄND“?

6. Januar 2022

Winfried Kretschmann hat sicherlich auch diese Entscheidung abgenommen. Welches Bundesland präsentiert sich neuerdings national wie international als "THE LÄND"? Als "THE LÄND" präsentiert sich national wie international Baden-Württemberg. "THE LÄND" ist also nicht Sachsen-Anhalt, Berlin oder Schleswig-Holstein.