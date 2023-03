Welcher Song, welche Stadt? – „Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh“

Die Songzeile „Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh“ stammt aus dem Track „Dickes B“ der Berliner Dancehall-Reggae-Formation Seeed – und damit ist auch schon die amgesprochene Stadt bekannt: Es ist Berlin!

Veröffentlicht wurde der Track von Seeed in Zusammenarbeit mit dem jamaikanischen Dancehall-Deejay Black Kappa vor erstaunlich langer Zeit: 2001 erschien „Dickes B“ als dritte Single aus dem Album „New Dubby Conquerors“. Kinder, wie die Zeit vergeht!

Wer mitsingen will, findet hier die Lyrics inklusive der angesprochenen Zeile:

Der Asphaltboden zitterte, es wummerte im Ohr

Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor

Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor

Wenn ich durch Berlin-City cruise, is‘ Reggae mein Motor

Ich singe auf dem Fahrrad, mal Bass und mal Tenor

Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn ham Humor

Die steh’n auf frische Downbeats aus meinem Record-Store

Supersonic Soundsystem Kultur

Wenn Party is‘, dann sind wir on the Dancefloor

Der DJ macht den und die Jarvis den Chor

Du versinkst im Bass wie ’ne Moorleiche im Moor

Es zwingt dich in die Knie, denn der Riddim is Hardcore

Wir shaken, was wir haben, morgens 7 Uhr

Woanders gibt’s ’ne Sperrstunde, bei uns die Müllabfuhr

Dann bau’n wa‘ ’n dickes Rohr, kommt dann schon mal vor

Und blasen dicken Smoke durchs

Dickes B, oben an der

Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh

Mama Berlin Backsteine und Benzin

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh’n

Dickes B, Home an der Spree

Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh

Mama Berlin Backsteine und Benzin

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh’n

Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten

Bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten

Um Paraden zu feiern und exklusive Feten

Die Massen sind jetzt da, es hat sie niemand drum gebeten

Früher ging’s in Berlin um Panzer und Raketen

Heute lebe ich im Osten zwischen Blümchentapeten

Kümmer‘ mich nicht allzu sehr um Taler und Moneten

Baue hier und da ’n Track, aber dafür ’n konkreten

Coolnessmäßig platzt die Stadt aus allen Nähten

Aber wo sind jetzt die Typen, die auch ernsthaft antreten

Um ihr Potential, ihre Styles heißzukneten

Zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten

Dickes B, Home an der Spree

Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh

Mama Berlin Backsteine und Benzin

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh’n

Dickes B, Home an der Spree

Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh

Mama Berlin Backsteine und Benzin

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh’n

This a one name it nice reggae music me say nice, nice

Inna Berlin is just like a paradice, it nice

Everybody say: dem love di vibes, vibes

When the reggae play, dem say dem feel alright

When the reggae play, trust me: ju nah fe worry

Everybody come the reggae vibes, dem all a study

Make we take a check up pan the crew dem way promote it

‚Cause a reggae well it come fe run the city

Every Monday night you now say dat a Escobar

Coming from near me say you coming from far

Every Tuesday night you now say dat a Tanzbar

Everybody go dey want fe look like a star

Every We’nsday night you can go check out subground

Way the reggae music mash the whole place down

Black Kappa voice coming through di microphone

An make me say one love to all of the sound

Big up Barney Millah, Concrete Jungle crew dem

Big up Panza, Supersonic crew dem

Big up Alex an the Such A Sound crew dem

And make me say one love to the nex sound dem

So we sing

Dickes B, Home an der Spree

Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh

Mama Berlin – Backsteine und Benzin

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh’n

Dickes B, Home an der Spree

Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh

Mama Berlin Backsteine und Benzin

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh’n

Dickes B

Dickes B

Dickes B

Dickes B