Unnützes Wissen

Welchen nächtlichen Zeitpunkt wird es 2023 bei uns nicht geben?

20. Februar 2023

Welchen nächtlichen Zeitpunkt wird es 2023 bei uns nicht geben? In der Nacht am 26. März 2023 wird die Zeit auf Sommerzeit umgestellt. An diesem Datum werden um 2 Uhr morgens die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt.