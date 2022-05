Bei kaum einer Sportart ist es so wichtig, vielseitig zu sein – das hat der Zehnkampf exklusiv. Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul muss nach dem ersten Tag der Qualifikation für EM und WM aufhören. Kopfschmerzen plagen ihn. Auch der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek gibt auf. Im Siebenkampf muss sich die Olympia-Siebte Carolin Schäfer zunächst mit Platz zwei begnügen.

Doch welche Sportgeräte nimmt ein Zehnkämpfer während des Wettkampfs in die Hand? Die vier Sportgeräte sind Kugel, Diskus, Stab, Speer. Die falschen Abfolgen sind wiederum Stab, Diskus, Hammer, Kugel oder Hammer, Stab, Kugel, Speer bzw. Speer, Stab, Diskus, Hammer.

Einen großen Dämpfer hat Weltmeister Niklas Kaul bei der ersten Zehnkampf-Qualifikation für die Welt- und Europameisterschaften am Samstag in Ratingen hinnehmen müssen. Wegen eines aufgetretenen Schwindelgefühls brach der 24-jährige Mainzer den Wettkampf ab. Über 400 Meter ging er zwar an den Start, hörte aber nach wenigen Metern auf. Auch der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) stieg kurz nach dem Start der letzten Disziplin des ersten Wettkampftages aus, weil er mit seinen Leistungen nicht zufrieden war.

„Ich hatte echt Kopfschmerzen und Schwindel“, sagte Kaul enttäuscht. Die Probleme im Halsbereich waren bereits nach dem 100-Meter-Lauf, der ersten Disziplin, aufgetreten. Fortan hatte er sich eher mühsam durch die Disziplinen gekämpft.

Kaul hat als Titelverteidiger eine Wildcard für die WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/Oregon, muss aber die EM-Norm von 8100 Punkten noch übertreffen, um bei den Heim-Titelkämpfen Mitte August in München antreten zu dürfen. Ob er in drei Wochen beim Meeting im österreichischen Götzis einen neuen Anlauf nimmt oder erst bei der WM versucht, die EM-Norm zu knacken, ließ er offen. Der 31 Jahre alte Kazmirek will hingegen in Götzis antreten

Eine überragende Leistung zeigte am ersten Tag Simon Ehammer. Der Schweizer übernahm mit 4583 Punkten die Führung und glänzte im Weitsprung: Mit 8,30 Meter stellte er eine Weltbestleistung innerhalb eines Zehnkampfes auf. Auf Platz zwei kam der Dormagener Nico Becker mit 4320 Zählern

dpa