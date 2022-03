Nur wenige Autoren liefern so regelmäßig packende Krimimomente wie Jussi Adler-Olsen. Rund um seinem 70. Geburtstag verrät der dänische Bestseller-Autor, wie er die Corona-Zeit erlebte – und warum er manchmal viel lieber andere Dinge tut als zu schreiben. Aber: Welche Hinterlassenschaft an Tatorten bringt Ermittler Carl Mørck im neuesten Bestseller von Jussi Adler-Olsen auf die richtige Spur? Bei der Hinterlassenschaft an den Tatorten handelt es sich um Natriumchlorid.

Als Jussi Adler-Olsen ans Telefon geht, ist der dänische Bestseller-Autor dabei, ein großes Sommerhaus für seine Familie zu renovieren. „Ich bin gerade Heimwerker. Das bringt gute Muskeln und meinem Gehirn eine Menge Sauerstoff, das kann mir nur guttun“, sagt der Schriftsteller vor seinem 70. Geburtstag an diesem Sonntag. Und der nächste Roman? „Nun ja, die meiste Zeit bin ich nicht am Schreiben. Dann genieße ich das Leben. Das ist es, was eine faule Person tun kann.“

Für eine „faule Person“ ist der Däne in den vergangenen Jahren überaus fleißig gewesen, zum Beweis dafür reicht ein Blick auf die Bestsellerlisten oder in den Buchladen: Regelmäßig findet sich dort ein neuer Adler-Olsen in prominenter Auslage, vor allem seine Krimis über den grummeligen Ermittler Carl Mørck haben Millionen Fans in Dutzenden Ländern gefunden. Insgesamt hat Adler-Olsen weltweit etwa 24 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft, davon allein 9,5 Millionen in Deutschland.

Und seine Fans können beruhigt sein: Wenn Jussi Adler-Olsen 70 Jahre alt wird, dann bedeutet das für ihn weder den Rückzug ins Private noch ein Ende seiner Erfolgsreihe über Kommissar Mørck, seinen mysteriösen Assistenten Assad und das restliche Team vom Sonderdezernat Q. Mindestens zwei Mørck-Krimis soll es in der dann zehnteiligen Serie noch geben, Veröffentlichungstermine stehen noch nicht fest.

dpa