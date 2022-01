Unnützes Wissen

Welche Bezeichnung für eine Kunstfaser entstand in Anlehnung an den Namen eines Staates?

5. Januar 2022

Hintergrundwissen zum Thema Dederon und der Entstehung – es gibt einen Zusammenhang zum Namen eines Staates. Denn: Die Bezeichnung für eine Kunstfaser Dederon entstand in Anlehnung an den Namen eines Staates. Kunstfaser in Anlehnung an den Namen eines Staaten.