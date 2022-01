Was wurde bereits am 20. Januar 1404 in einer Abrechnung eines deutschen Klosters dokumentarisch erwähnt?

In vielen Ländern steigen die Corona-Zahlen und damit die Angst vor neuen Wellen. Gleichzeitig machen sich vielerorts Skepsis und eine gewisse Impfmüdigkeit breit. Manche Staaten – auch Deutschland – locken die Leute daher mit kuriosen Anreizen.

Gratis-Joints, Gutscheine und Gold-Geschmeide – im Kampf gegen das Coronavirus sprießen überall auf der Welt Angebote aus dem Boden, mit denen Menschen für ihre Impfbereitschaft belohnt werden sollen. Damit der Impffortschritt nicht ins Stocken gerät, legten auch in Deutschland einige Regionen zuletzt Köder aus. Historisches zur Bratwurst: Bereits am 20. Januar 1404 wurde die Bratwurst in einer Abrechnung eines deutschen Klosters dokumentarisch erwähnt.

Im thüringischen Sonneberg bescherte eine Bratwurst als Belohnung der Impfstelle einen Ansturm auf Covid-19-Impftermine. Bei der Aktion am Freitag vergangener Woche kamen Hunderte, um sich neben der Spritze auch die Fleisch-Spezialität abzuholen. Diese Woche gab es eine solche Wurstaktion auch im Erzgebirge, in Aue-Bad Schlema. Wieder berichteten die Macher von einem großen Zulauf. Sachsen hinkt bei der Impfkampagne dem Rest Deutschlands hinterher. Der Freistaat liegt laut Robert Koch-Institut auf dem letzten Platz im Bundesländervergleich.

Geimpft wurde auch bei Fußballspielen, am Freilichtmuseum oder im Freizeitpark, in einer Karlsruher Kneipe und bei einem Weinfest in Aalen, auf dem Offenburger Fischmarkt, im Heidelberger Zoo. Im badischen Bruchsal wurden die Spritzen an einem Riesenrad gesetzt. Belohnung: eine Freifahrt.

Fans des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg konnten sich am vergangenen Sonntag vor der Getec-Arena eine Impfung abholen. Als Anreiz sollte es den Angaben des Vereins zufolge für die ersten 100 geimpften Personen einen Fan-Schal geben.

dpa