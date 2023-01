Unnützes Wissen

Was wurde 2022 erstmals seit 2014 nicht von einem deutschen Sportler gewonnen?

5. Januar 2023

Was wurde 2022 erstmals seit 2014 nicht von einem deutschen Sportler gewonnen? Der "Ironman" auf Hawaii ging 2022 an den norwegischen Triathleten Gustav Iden. Die French Open in Paris, die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel und Giro d'Italia sind falsch.