Was können zahllose Menschen völlig zu Recht als ihren Wohnsitz bezeichnen? Ist es der Élysée-Palast, das Bundeskanzleramt, das Schloss Bellevue oder ein weißes Haus?

Eine klassische Trickfrage: Während der Elysée-Palast, das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue einzigartig sind, ist ein weißes Haus in so ziemlich jeder Stadt zu finden. Der Trick: wir reden hier von einem weißen Haus, nicht DEM Weißen Haus in Washington D.C. – wer darauf kommt, liegt richtig!