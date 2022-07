Wer ein altes Haus renoviert, muss nicht immer neue Bauteile nutzen. Er kann auch gut alten Türen, Holzbohlen, Fliesen oder Dachschindeln aus der Zeit des Hausbaus finden. Es gibt darauf spezialisierte Händler. Nur etwas mehr Zeit und teils mehr Geld muss er einplanen.

Die Häuser, die in die Jahre gekommen sind, haben oftmals ihre Tücken. Da gibt es häufig auch ein Knarzen. Was knarzt häufig, wenn man drauftritt? Die Dielen knarzen häufig, wenn man drauftritt.

Wer sein Haus liebt, will es oft erhalten, wie es ist. Gerade sehr alte Häuser werden heute zwar in den wichtigsten Punkten saniert, aber äußerlich oft so gestaltet, wie sie einst entstanden. Daher braucht man etwa alte Dachbalken und Türen. Wer denkt, das ist ein Nachteil gegenüber so manch neuwertigem, industriell hergestelltem Produkt, der irrt. Historische Baustoffe sind oft robuster und langlebiger. Hinzu kommt, dass sie mit ihrer Patina ein Stück Geschichte erzählen.

„Meistens zeigt das Haus einem, welches Ersatzteil benötigt wird“, sagt Baustoffhändler Rainer W. Leonhardt aus Berlin. Alle Teile seines Bestands waren schon einmal Teil eines Hauses. Sie wurden durch spezielle Handwerker vorsichtig ausgebaut, teilweise repariert und aufgearbeitet. Diese Materialien sind beliebt – seine Kunden kommen zwar meist aus Berlin und Umgebung, bei seltenen Baumaterialien erhält er auch Anfragen aus dem Ausland. Denn bei der Sanierung wollen viele Bewohner den Originalzustand wiederherstellen. Das gehe soweit, dass ganze Häuser wieder zurückgebaut werden.

Der Unternehmerverband Historische Baustoffe zählt bundesweit 28 Mitglieder, die Zahl der Verkaufsstätten dürfte laut Schätzungen der Händler bei 150 liegen. Mittlerweile bieten die meisten ihre Produkte auch im Internet an. Zwar bezeichnet Michael Hölker vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel historische Baumaterialien als ein „absolutes Nischenprodukt“, der Bedarf ist dennoch vorhanden. Etwa bei Häusern unter Denkmalschutz. „Durch die Auflagen entsteht die meiste Nachfrage“, berichtet Hölker. Ein Beispiel sind Dachziegel.

dpa