Sprachwissenschaftler können in diesem Fall ihr Angeberwissen immer mal wieder unter Beweis stellen. Sie kennen den Fachbegriff für das, was die meisten Menschen als Teekesselchen kennen. Dabei handelt sich um Homonyme – mehr dazu könnt ihr hier erfahren. Gerade für diejenigen, die die deutsche Sprache nicht als Muttersprache erlernt haben, machen solche Begriffe aber immer wieder Probleme.

Ein solches Teekesselchen ist etwa die Tafel – denn es gibt die Tafel, die an der Wand hängt und etwa eine Tafel Schokolade. Allerdings gibt es ähnliche Fälle bei Wörtern, die keine Nomen sind. Eines davon ist das Wort sein. In der Auflistung mit unser, euer und ihr fällt „sein“ nicht auf. In diesem Fall ist es ein Possessivpronomen. Allerdings gibt es sein auch als Verb.

Also ist sein auch die Antwort auf diese Frage. Was kann man konjugieren? Denn das Verb „sein“ lässt sich konjugieren, ist gleichzeitig aber auch ein Pronomen. Die anderen Wörter gibt es wiederum nur im Kontext der Pronomen, ein Verb zu ihnen wird man im Duden allerdings nicht finden.