Unnützes Wissen

Was ist in Eduard Mörikes Frühlingsgedicht „Er ist’s“ von fern zu hören?

5. Januar 2023

Was ist in Eduard Mörikes Frühlingsgedicht "Er ist's" von fern zu hören? "Horch, ein leiser Harfenton!" Sanfte Klaviermusik, ein heftiger Paukenschlag oder gar ein zehnminütiges Gitarrensolo würden hier nicht so gut passen.