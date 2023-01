Was ist für den Zahnarzt sozusagen „das Gegenteil“ von OK? UK. Beim Zahnarzt wird der Oberkiefer mit OK abgekürzt und der Unterkiefer mit UK.

Des weiteren gibt es Abküürzungen wie b = Brückenglied, c = Karies, e = ersetzt, f= fehlt, h = Klammer (Halteelement), i = Implantat, k = Krone, o = Geschiebe, pk = Teilkrone t und viele mehr.