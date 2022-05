Was gehört auf einen Schreibtisch? Sicherlich haben da erst einmal Stift, Papier und eine Unterlage Priorität. Für viele sind auch persönliche Gegenstände, etwa Bilder von den Liebsten, elementar. Manche Sachen sollen den Arbeitsort einfach verschönern, da gehören auch Accessoires dazu. Was ist als Accessoire auf Schreibtischen zu finden? Unter anderem als Accessoire auf Schreibtischen zu finden, ist die Newton-Wiege.

Davon habt ihr noch die gehört? Dabei handelt es sich um den Gegenstand, der auch als Kugelpendel oder Kugelstoßpendel bekannt ist. Also die Metallkonstruktion, an der nicht nur Faden, sondern auch Kugeln befestigt sind, die hin und her gestoßen werden können. Eine Newton-Wiege dürfte für viele absolut nervtötend sein, andere dürften durch Kugelstoßpendel eine entspannende Wirkung spüren.

>> Die besten Sprüche von „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch <<

Ein Physiker hatte bei der Entwicklung der Newton-Wiege seine Finger im Spiel. Nein, die Rede ist dabei nicht direkt von Isaac Newton. Auch wenn das natürlich aufgrund der Bezeichnung ziemlich naheliegend wäre. Edme Mariotte gilt als Entwickler der Newton-Wiege, das Ganze liegt schon einige Jahrhunderte zurück. 1673 soll er das erste Modell angefertigt haben. Zu der Zeit hat auch Physiker Isaac Newton gelebt. Er hat mit der Gravitationslehre auch wichtige Erkenntnisse in dieser Generation gehabt.

Eine Anspielung auf den Physiker ist der Name allemal. Allerdings lässt sich diese Konstruktion wahrlich nicht unendlich weiter führen. So gibt es etwa keinen Hertz-Korb, keine Ohm-Liege oder Watt-Schaukel. Benannt ist die Konstruktion nicht nur in der deutschen Sprache nach Isaac Newton. Im Englischen trägt das Modell etwa die Bezeichnungen Newton’s cradle, Newton’s balls oder Newton’s pendulum. Newton war zum Zeitpunkt der Erfindung der Kugelpendel übrigens gerade 30 Jahre alt, er verstarb Ende der 1820er-Jahre.