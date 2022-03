Was geschah in dem Jahr, als der Rekordabgeordnete Wolfgang Schäuble erstmals in den Bundestag einzog?

Wolfang Schäuble ist der Rekordabgeordnete der Bundesrepublik Deutschland. Am 21. Oktober 2017 überholte er August Bebel, der von 1867 bis 1881 und von 1883 bis 1913 im Parlament saß und ist inzwischen seit über 49 Jahren CDU-Bundestagsabgeordneter und damit seit der konstituierenden Sitzung des ersten gesamtdeutschen Parlaments vom 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche der am längsten amtierende Abgeordnete der deutschen Parlamentsgeschichte auf nationaler Ebene.

Erstmals in den Bundestag zog Schäuble als damals 30 Jahre alter Finanzbeamter 1972 ein – dem Jahr, in dem auch die Olympischen Sommerspiele in München stattfanden. Der Tod von Elvis Presley (1977), der ESC-Sieg von Nicole (1982) und der Super-GAU von Tschernobyl (1986) geschahen 1972 nicht.

>> Die besten Sprüche von „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch <<

Seit 1972 erhielt Schäuble im Wahlkreis Offenburg stets das Direktmandat als Bundestagsabgeordneter. Bei der Bundestagswahl 2021 sammelte er in seinem Wahlkreis 34,9 % der abgegebenen Erststimmen.

In der Griechenland- und Finanzkrise machte der am 18. September 1942 geborene Schäuble, der seit dem Attentat eines geistig verwirrten Mannes auf ihn im Oktober 1990 im Rollstuhl sitzt, sich einen Namen als harter Verhandler, bei dem seine Kritiker Kompromisse vermissten. Schäuble ist verheiratet und hat vier Kinder. Eine Tochter ist mit CDU-Mann Thomas Strobl verheiratet. Worte des Dankes richtet er dann auch ausdrücklich an seine Familie samt Ehefrau Ingeborg.

Wolfgang Schäubles Ämter im Überblick: