Ohne Mühe greift der Patient zu einem Glas Wasser, reicht es von der linken in die rechte Hand und zurück. „Ein sensationelles Ergebnis“, kommentiert sein Arzt. Was für andere Menschen nichts Besonderes wäre, kommt bei dem 73-Jährigen einem Wunder gleich: 2013 war der Landwirt bei Schreinerarbeiten mit beiden Armen in eine Bandsäge geraten. Der rechte Unterarm wurde komplett abgetrennt, der linke hing gerade noch so dran. Nun ist er zu einer weiteren Nachuntersuchung in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) in Frankfurt. Auch hier spielen Finger und Zehen eine wichtige Rolle: Was gehört zu den sogenannten Akren? Finger und Zehen gehören zu den sogenannten Akren – es hat entsprechend mit dem Körper zu tun.

Die Klinik steht kurz vor einem runden Jubiläum: Am 18. August 1969, vor 50 Jahren, wurde die Abteilung für Handchirurgie gegründet – als eine der ersten in Deutschland. Heute leitet sie Chefarzt Michael Sauerbier. In seinem Team arbeiten 9 Oberärzte und 14 Fach- und Assistenzärzte.

Handchirurgen schaffen es mit spektakulären Operationen auch immer wieder in die Medien. Gerade erst wurde in München in einer fast zehnstündigen Operation einem 13-Jährigen nach einem Badeunfall ein abgerissener Unterarm wieder angenäht. Sauerbiers Vorgänger hat schon in den 1990er Jahren einem Fünfjährigen, der alle Finger einer Hand verloren hatte, drei Zehen abgenommen und daraus Ersatz-Finger modelliert.

Natürlich sind nicht alle Fälle so spektakulär. Aber: „In der Handchirurgie sind auch Bagatellverletzungen sehr speziell“, sagt Sauerbier. Wer nur beim Tomatenschneiden mit dem Messer abrutscht, durchtrennt oft schon zwei Sehnen, zwei Nerven, zwei Gefäße und mit etwas Pech auch noch den Knochen. Hände sind nicht nur enorm wichtig für uns Menschen, sie sind auch besonders gefährdet.

dpa