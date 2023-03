Was findet der US-Amerikaner nicht nur als Bundesstaat im eigenen Land, sondern auch als Staat am Schwarzen Meer? Georgia. Auf Deutsch wird das Land am Schwarzen Meer allerdings Georgien genannt. Georgien ist ein Staat zwischen Europa und Asien. Die ehemalige Sowjetrepublik umfasst Bergdörfer im Kaukasus ebenso wie Strände am Schwarzen Meer.

Berühmt sind das weitläufige Höhlenkloster Vardzia aus dem 12. Jh. und die alte Weinbauregion Kachetien. Die Hauptstadt Tiflis zeigt eine vielfältige Architektur und eine labyrinthartige Altstadt mit kopfsteingepflasterten Straßen.