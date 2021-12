Was finden viele Frauen todschick?

Auf die Hände blickt man seinem Gegenüber oft. Eine gute Maniküre fällt auf, wenn man etwas greift, gestikuliert und andere Hände schüttelt. Vor allem fallen natürlich Farben auf den Nägeln auf. Nun ist die Mode auf raschen Wechsel ausgelegt, so dass es selbst bei den Farben für die Finger Trends gibt. Im Sommer 2017 war das Grün sowie Blau.

Frank Schäberle vom VKE-Kosmetikverband in Berlin fasst die Neuheiten so zusammen: „Der Sommer ist eine einzige Nailparty. Es darf knallen, glitzern und funkeln. Dabei stehen leuchtende Farben wie Grün oder auch Blau oder Pink im Mittelpunkt.“

Mode- und Make-up-Stylistin Ritchie Karkowski aus Hamburg bestätigt die Trends: „Für mich machen zum einen Ocean-Farben wie Grün und Blau in dieser Saison das Rennen“, erklärt sie. „Grün wird sich mit Sicherheit ebenso durchsetzen wie sanfte Korallentöne. Lila dagegen spielt in diesem Sommer in meinen Augen keine Rolle mehr.“

Vesna Pejak vom Studio PinkNail bei Haareszeiten ergänzt die Trendpalette jedoch für Menschen, die es gerne weniger exzentrisch wollen, um etwas Unauffälligeres: „Wer es klassisch mag, der setzt auf helle Beerentöne oder Pastelle. Die zarten Farben sind beinahe schon ein solcher Klassiker wie Rot. Wobei der Farbton im Sommer 2017 auch eine Auffrischung erlebte: Modefans tragen laut Karkowski den klassischen Rotton „mit einem Stich ins Orange“. Außerdem immer beliebter sind sogenannte Chrome Nails. Wie der Name schon nahelegt, handelt es sich dabei um Lacke in Metallictönen.

Doch Farbtrend hin oder her: Für Styling-Expertin Karkowski kommt es nicht allein auf die Lackfarbe an, sondern darauf, wie man ihn kombiniert. „Am schönsten sieht es immer noch aus, wenn eine Farbe im Outfit mit dem Nagellack harmoniert.“ Ein Beispiel: „Ein Kleid mit roten Blüten wird durch roten Nagellack perfekt ergänzt, trägt man eine verwaschene Jeans, sieht Türkis dazu super aus.“

