Unnützes Wissen

Was fand 2021 zum ersten Mal seit 37 Jahren nicht an einem Wochenende statt?

5. Januar 2022

Im Berliner Olympiastadion findet auch das DFB-Pokalfinale der Männer statt. Was fand 2021 zum ersten Mal seit 37 Jahren nicht an einem Wochenende statt? Das DFB-Pokalfinale der Männer fand 2021 zum ersten Mal seit 37 Jahren nicht an einem Wochenende statt! Denn es fand am 1. Mai statt – einem Donnerstagabend. Ostern, die Bundestagswahl und der Eurovision Song Contest fanden an Wochenenden statt.