Es wird ein ungewohntes Bild: Deutschland bestreitet am ersten Advent ein Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das hat es so natürlich noch nicht gegeben. Die Winter-WM in Katar 2022 ist Schuld daran. Eine weitere Besonderheit hat der erste Advent 2022 aber auch noch in petto.

Was fällt bzw. fiel hierzulande in diesem Jahr jeweils auf sein frühestmögliches Datum? Der 1. Advent und der Muttertag fallen in Deutschland 2022 jeweils auf das frühestmögliche Datum. Das steht im direkten Zusammenhang zum Kalender. Am zweiten Sonntag im Mai gibt es den Muttertag. 2022 begann der Mai bereits mit einem Sonntag, also ist der 8. Mai der frühestmögliche Termin für den Muttertag. Da Heiligabend und der 1. Weihnachtstag auf ein Wochenende fallen, trifft es auch auf der ersten Advent zu.

Am ersten Advent bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft. Am 27. November geht es um 20 Uhr gegen Spanien. Ebenfalls an dem Tag stehen drei weitere WM-Spiele an. Bereits sonntags um 11 Uhr deutscher Zeit spielen Japan und Costa Rica gegeneinander. Daraufhin folgt das Aufeinandertreffen von Belgien und Marokko um 14 Uhr. Das dritte Spiel des Tages bestreiten Kroatien und Kanada gegeneinander.

Zuvor spielt die deutsche Nationalmannschaft bereits am Mittwochnachmittag (14 Uhr) gegen Japan, danach geht es am 1. Dezember um 20 Uhr gegen Costa Rica. Das Spiel findet am 1. Dezember statt. Nach dem Gruppenspiel am ersten Advent könnte es für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im besten Falle auch am vierten Advent zu einem Spiel in Katar kommen. Dann steht nämlich das große WM-Finale an. Am 18. Dezember um 16 Uhr erfolgt dann der Anpfiff – es geht um nichts geringeres als den wohl wichtigsten Titel im Weltfußball.