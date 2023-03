Unnützes Wissen

Was absolvierten 1820 in Preußen 590 Personen, 2021 in Deutschland hingegen über 300.000?

6. März 2023

Was 1820 in Preußen nur 590 Menschen geschafft haben, bekamen 2021 in Deutschland immerhin stolze 300.000. Was steckt dahinter? Tipp: Für die Antwort benötigt ihr (k)ein Abitur.