Michael Jacksons berühmte Neverland-Ranch ist übereinstimmenden Berichten von US-Medien zufolge verkauft worden. Nach dem «Wall Street Journal» berichtete der TV-Sender CNN am Sonntag, dass das Anwesen vom Unternehmer Ron Burkle erstanden wurde. Die Zeitung hatte den Verkaufspreis des Gebäudes nahe der Stadt Santa Barbara in Kalifornien dabei mit 22 Millionen Dollar angegeben – weit unter den 100 Millionen, für die es dem Blatt zufolge vor einigen Jahren noch gelistet war.

Mit der Villa hatte sich Jackson, der 2009 gestorben war, einen Traum erfüllt. Er kaufte das Gelände gut 150 Kilometer nördlich von Los Angeles Ende der 80er-Jahre und benannte es nach dem „Nimmerland“ seines Märchen-Idols Peter Pan. Mit einer Fläche von mehr als zehn Quadratkilometern ist das Anwesen etwa fünfmal so groß wie das Fürstentum Monaco. Apropos Peter Pan, er ist auch Namensgeber. Unter welchem Namen ist der wieder angesagte Bubikragen in der Modewelt auch bekannt? Unter dem Namen Peter-Pan-Kragen ist der wieder angesagte Bubikragen in der Modewelt auch bekannt.

Doch Neverland war zusammen mit seinem ehemaligen Besitzer 2019 in die Schlagzeilen geraten. In der Dokumentation „Leaving Neverland“ hatten zwei Männer heftige Missbrauchsvorwürfe gegen Jackson erhoben. Einige der beschriebenen Vorfälle hatten sich demzufolge auch auf dem bekannten Anwesen ereignet. Jackson war im Alter von 50 Jahren durch eine Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben.

Mehrere Tierfiguren aus dem Nachlass von Pop-Ikone Michael Jackson (1958-2009) sollen verkauft werden. Wie das Promi-Portal „TMZ“ berichtete, haben die Figuren einen Wert von 1,75 Millionen Dollar. Auch ein Baum mit einer Gravur des „King of Pop“ soll zum Verkauf stehen. Die Tiere, darunter eine Giraffe, ein Zebra und ein Flusspferd, standen den Angaben zufolge von 1994 bis 2005 im Garten von Jacksons „Neverland“-Ranch in Kalifornien.

dpa