„Und wenn ich nicht mehr kann, denk ich daran: Irgendwann laufen wir zusammen …“?

Nein, sie rennen weder nach Mendocino, noch nackt im Wind oder gar zum Haus am See: Tokio Hotel lieben es „durch den Monsun“ zu laufen.

Die Band Tokio Hotel gibt es schon ziemlich lang: mehr als 20 Jahre! Zu ihren bekanntesten Songs gehört bis heute „Durch den Monsun“. Damals waren die vier Musiker von Tokio Hotel Jugendliche, heute sind sie erwachsen. Trotzdem machen sie noch Musik zusammen.

Das ist nicht selbstverständlich, denn die beiden Brüder Bill und Tom Kaulitz wohnen inzwischen weit weg in den USA. Die beiden anderen Musiker Gustav Schäfer und Georg Listing leben noch in Deutschland. Sie leben also auf unterschiedlichen Kontinenten. Trotzdem haben sie es geschafft, mal wieder zusammen Musik aufzunehmen und ein Album zu veröffentlichen.

Um Kontakt zu halten, telefonieren die Band-Mitglieder regelmäßig. Bill Kaulitz sagt, die Band sei wie eine Familie für ihn. Schließlich seien sie über Jahre zusammen aufgewachsen: „Wir sind wie Brüder. Wir kennen uns länger als die Hälfte unseres Lebens.“

Ein Leben ohne seine Kollegen kann sich Bill Kaulitz nicht vorstellen: „Wir wissen gar nicht, wie Leben ohneeinander so richtig funktioniert.“ Daran ändert auch die große Entfernung nichts.

Durch den Monsum: So geht der Text!

Das Fenster öffnet sich nich‘ mehr

Hier drin‘ ist es voll von dir, und leer

Und vor mir geht die letzte Kerze aus

Ich warte schon ’ne Ewigkeit

Endlich ist es jetzt soweit

Da draußen ziehen die schwarzen Wolken auf

Ich muss durch den Monsun

Hinter die Welt

Ans Ende der Zeit

Bis kein Regen mehr fällt

Gegen den Sturm

Am Abgrund entlang

Und wenn ich nich‘ mehr kann, denk‘ ich daran

Irgendwann laufen wir zusammen

Durch den Monsun

Dann wird alles gut

‚N Halber Mond versinkt vor mir

War der eben noch bei dir

Und hält er wirklich was er mir verspricht

Ich weiß, dass ich dich finden kann

Hör‘ deinen Namen im Orkan (im Orkan)

Ich glaub‘ noch mehr dran glauben kann ich nicht

Ich muss durch den Monsun

Hinter die Welt

Ans Ende der Zeit

Bis kein Regen mehr fällt

Gegen den Sturm

Am Abgrund entlang

Und wenn ich nich‘ mehr kann, denk‘ ich daran

Irgendwann laufen wir zusammen

Weil uns einfach nichts mehr halten kann

Durch den Monsun

Hey! (uuh)

Hey! (uuh)

Ich kämpf‘ mich durch die Mächte

Hinter dieser Tür

Werde sie besiegen und dann führen sie mich zu dir

Dann wird alles gut

Dann wird alles gut

Wird alles gut

Alles gut

Ich muss durch den Monsun

Hinter die Welt

Ans Ende der Zeit

Bis kein Regen mehr fällt

Gegen den Sturm

Am Abgrund entlang

Und wenn ich nich‘ mehr kann, denk‘ ich daran

Irgendwann laufen wir zusammen

Weil uns einfach nichts mehr halten kann

Durch den Monsun

Durch den Monsun (uuh)

Dann wird alles gut (uuh)

Durch den Monsun (uuh)

Dann wird alles gut (uuh)

