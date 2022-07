Es gab schlagzeilenträchtige Scheidungen und Skandale um seine offensive Scientology-Mission. Doch Tom Cruise ist nicht zu bremsen. Mit 60 Jahren ist der „Top Gun“-Star in Hollywood ganz oben. Über wen ist zu lesen, dass seine drei bisherigen Ehen allesamt in die Brüche gingen, als die Gattinnen 33 Jahre alt waren? Dieses Kunststück ist Tom Cruise gelungen. Bei Tom Cruise sind die drei bisherigen Ehen in die Brüche gegangen, als die Frauen 33 Jahre alt waren.

Besser könnte es für Tom Cruise zu seinem runden Jubiläum kaum laufen. Wenige Wochen vor seinem 60. Geburtstag legte der Schauspieler den besten US-Kassenerfolg in seiner vierzigjährigen Hollywood-Karriere hin. Nach dem Kinostart Ende Mai spielte „Top Gun: Maverick“ mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick in Nordamerika binnen zehn Tagen über 291 Millionen Dollar ein. Frühere Hit-Filme von Cruise wie „Rain Man“ oder „Mission:Impossible“-Folgen hatten es in ihrer gesamten Laufzeit nie so weit gebracht. Am Sonntag (3.7.), wenn Cruise 60 Jahre alt wird, kann Hollywoods Sonnyboy auch seine neue Berühmtheit feiern.

Bei den Filmfestspielen in Cannes stand er im Mai strahlend im Rampenlicht. Anlässlich der Europapremiere von „Top Gun: Maverick“ drehten Flieger der französischen Luftwaffe Runden über dem Festspielort, für Cruise gab es die selten verliehene Goldene Ehren-Palme. Dass sein erster „Top Gun“-Auftritt als der draufgängerische Kampfpiloten-Schüler Maverick 36 Jahre zurückliegt, ist schwer zu glauben. Damals, 1986, wie heute absolviert Cruise die meisten Stunts in seinen Filmen selbst, damit es echter wirkt.

„Ich wollte die Kunstform nach vorne bringen“, sagte er bei den Filmfestspielen in Cannes auf die Frage angesprochen, warum er die Strapazen auf sich nehme. „Ich habe mich gefragt: Wie kann ich die Zuschauer in einen Film vertiefen, in diese Art von Action.“ Dinge wie Helikopterfliegen oder Fallschirmspringen habe er immer schon machen wollen. Bereits als vierjähriges Kind habe er sein Bettlaken als Fallschirm benutzt und sei vom Dach gesprungen, erzählte er.

dpa