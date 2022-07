Die US-Schauspielerin Beanie Feldstein hofft, dass die Menschen Monica Lewinsky mit Hilfe der Miniserie „Impeachment: American Crime Story“ in einem neuen Licht sehen. „Sie kennen die Person nicht, sie kennen den Menschen nicht, der mit nur 21 bis 24 Jahren eine sehr traumatische, überfordernde Erfahrung durchleben musste“, sagte Feldstein (28, „Lady Bird“) dem Branchenportal „people.com“.

Das wirft die Frage auf: Taucht in den Medien der Begriff „Impeachment“ im Zusammenhang mit dem US-Präsidenten auf, geht es in erster Linie um dessen …? Der Begriff „Impeachment“ taucht in den Medien im Zusammenhang mit dem US-Präsidenten auf, wenn es um Amtsenthebung geht.

Die dritte Staffel des preisgekrönten TV-Formats „American Crime Story“ (in Deutschland bei Sky) beleuchtet das gescheiterte Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Bill Clinton und zeigt Feldstein in der Rolle Lewinskys, die heute 48 Jahre alt ist.

Lewinsky sei „jemand, von der die Menschen denken, ihre Geschichte zu verstehen“. In Wirklichkeit verstehe die Öffentlichkeit Lewinsky jedoch nur als „Witz aus einer Late Night Show, ein Bild, das auseinandergerissen werden kann, aufgrund ihres Gewichts oder ihrer Kleidung“, kritisierte Feldstein.

„Impeachment: American Crime Story“ soll vom 7. September an zu sehen sein und behandelt die aufsehenerregende Affäre Clintons vor über 20 Jahren mit Monica Lewinsky, die damals Praktikantin im Weißen Haus war. Lewinsky ist bei der Serie als Produzentin an Bord. Sarah Paulson spielt die damalige Angestellte im Weißen Haus und Schlüsselfigur in der Affäre, Linda Tripp. Der britische Schauspieler Clive Owen (56, „King Arthur“) schlüpft in die Rolle des früheren Präsidenten.

Clinton musste sich 1999 wegen einer Lüge über die Beziehung zu Lewinsky einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Der US-Senat sprach ihn jedoch von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei. Die Staffel basiert auf Jeffrey Toobins Buch „A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President“.

dpa