In welcher Rolle wurde Orlando Bloom in „Der Herr der Ringe“ zum Star?

Die richtige Antwort ist natürlich „Legolas“ – so heißt der Elbe, der sich der Gemeinschaft des Rings anschließt, um dem Hobbit Frodo auf seinem beschwerlichen Weg zum Schicksalsberg zu unterstützen.

Erst mit seinem Auftritt im ersten Teil der „Herr der Ringe“-Saga „Die Gefährten“ betrat der britische Schauspieler die große Bühne der Weltöffentlichkeit: von 2001 bis 2003 war er hier als Legolas unterwegs. Beinahe zeitgleich mit Teil 3 der Saga startete Orlando Bloom außerdem in einer weiteren Saga durch: 2003 erschien der erste Teil von „Fluch der Karibik“, wo er an der Seite von Johnny Depp und Keira Knightley den Will Turner verkörperte.

Zuletzt war Orlando Bloom unter anderem in der TV-Serie „Carnival Row“ zu sehen, von 2013 bis 2014 verlängerte er seine Legolas-Rolle im zweiten und dritten Teil der „Hobbit“-Trilogie.