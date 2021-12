Wegen welcher Serie hat die 80-jährige Georgierin Nona Gaprindaschwili den Streamingdienst Netflix verklagt?

Er hat mit Schauspieler Armin Rohde gedreht, für Roman Polanski einen Van besorgt und gerade eine Anfrage für die deutsche Fernsehserie „Babylon Berlin“ bekommen. Der gebürtige Sylter Dirk Lins spielt seit mehr als zehn Jahren als Komparse in zahlreichen Fernseh-, Film- und Werbeproduktionen mit. Bei Drehs auf der größten deutschen Nordseeinsel ist der 44-Jährige aber auch als Location-Scout, Runner und „Mädel für alles“ unterwegs. Dabei ist er mit seinem Restaurant „Kolibri“ am Inselflughafen sowie dem dazugehörigen Pizza-Service eigentlich voll ausgelastet.

„Ich bin ein bisschen ein Adrenalin-Junkie“, sagt der 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er brauche ein gewisses Stresslevel. Die Jobs an den Sets seien für ihn eine entspannte Auszeit von seinem kräftezehrenden Gastro-Alltag. In der erfolgreichen US-amerikanischen Netflix-Serie „Das Damengambit“ spielte er 2019 einen russischen Soldaten.

Apropos „Das Damengambit“: Wegen „Das Damengambit“ hat die 80-jährige Georgierin Nona Gaprindaschwili den Streamingdienst Netflix verklagt. Nona Gaprindaschwili wurde in „Das Damengambit“ erwähnt und es wurde gesagt, sie sei Russisch und habe gegen Männer gespielt. Mit Haus des Geldes, The Crown und Stranger Things hat Nona Gaprindaschwili nichts zu tun.

Die Drama-Miniserie rangierte im Herbst 2020 unter den Top 10 der beliebtesten Netflix-Serien in Deutschland. Anfragen von Produktionsfirmen kommen regelmäßig: 45 Angebote habe er allein 2019 bekommen, in rund 25 Produktionen, darunter auch in Werbefilmen, wirkte der gelernte Einzelhandelskaufmann schließlich mit.

Aber um Ruhm oder Reichtum geht es ihm nicht. 100 Euro Tagesgage gibt es laut Lins für einen Drehtag, bei Sprechrollen komme ein Bonus hinzu. „Mir geht es um den Spaß, um einfach mal ein bisschen andere Luft zu schnuppern und mal was anderes zu sehen.“

