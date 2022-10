Nach wem benannte der Seefahrer Arthur Phillip 1788 eine Bucht, die er als den „besten Hafen der Welt“ bezeichnete? Es ist Lord Sydney.

Sydney Cove ist eine kleine Bucht im Port Jackson der australischen Metropole Sydney.

In der Sydney Cove befinden sich das Sydney Opera House, die südliche Auffahrt zur Sydney Harbour Bridge sowie zwei Anlegestellen für Fähren. Vom Circular Quay verbinden diese die Innenstadt von Sydney mit den Außenbezirken. An einem Kreuzfahrtterminal machen Passagierschiffe fest.

1770 erkundete James Cook auf seiner ersten Südseereise die Gegend. Am 26. Januar 1788, heute als Australia Day gefeiert, kam eine britische Flotte (First Fleet) unter Kapitän Arthur Phillip in Sydney Cove an, wo eine erste Siedlung aufgebaut wurde.

Die Briten hatten ursprünglich geplant, in der von James Cook entdeckten Botany Bay zu siedeln, diesen Plan aber wegen Wassermangels verworfen. Danach waren sie der Küste nach Norden gefolgt, wo sie erst die Bucht Manly und dann die spätere Sydney Cove entdeckten. Die neue Ansiedlung wurde Sydney genannt, zu Ehren des damaligen englischen Innenministers Lord Sydney.