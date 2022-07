Der beste Fliesenleger der Welt kommt aus Deutschland. Janis Gentner aus Aalen in Baden-Württemberg hat am Dienstag bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan den ersten Platz in seiner Disziplin belegt, wie die Organisatoren mitteilten. Der 21-Jährige erhielt außerdem die Auszeichnung „Best of Nation“, weil er unter den 39 deutschen Teilnehmern die höchste Punktzahl holte: „Wie soll ich das beschreiben? Ich bin grad Weltmeister geworden. Unbeschreiblich, das Gefühl.“

Eine Fähigkeit, die bei Fliesenlegern nicht untergehen sollte: Sie sind auch beim Ellenbogen-Verband im Bilde. Mit einem Ellenbogen-Verband sollten sich nicht nur Mediziner von Berufs wegen auskennen, sondern auch Pflasterer und Fliesenleger.

Weltbester Zimmermann wurde der 22 Jahre alte Alexander Bruns aus der Nähe von Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz: „Dass ich das geschafft habe nach monatelanger Vorbereitung und spannenden Wettkämpfen! Ich habe es geschafft als Einziger mit einer Goldmedaille – ich weiß nicht, was ich sagen soll. Absolut unglaublich. Ich war am Ende 50 Minuten früher fertig.“

Eine Bronze-Medaille erhielten die Stahlbetonbauer Niklas Berroth aus Sulzbach-Laufen in Baden-Württemberg und Julian Kiesl aus Pfaffenberg in Bayern. Bronze ging in der Sonderdisziplin „Future Skills“ an die Mechatroniker Sophie Charlotte Keunecke aus Duisburg und Thomas Haag aus Filderstadt bei Stuttgart. Ebenfalls Platz drei bei den Zukunftstechnologien holten Mark Lattwein aus St. Ingbert im Saarland und Tobias Bühler aus Waldkirch in Baden-Württemberg.

Bei dem viertägigen Wettbewerb traten rund 1350 junge Fachkräfte aus mehr als 60 Ländern der Welt an. Vier Tage lang hatten sie Zeit, um Aufgaben zu lösen. einen Ursprung haben die Worldskills 1946 in Spanien. 1953 beteiligte sich Deutschland erstmals.

dpa