Ein Film über ein ikonisches Modehaus, inszeniert von einem der renommiertesten Regisseure der Welt, in den Hauptrollen mehrere Schauspiel- und Pop-Superstars: Allein schon die Ankündigung von «House of Gucci» hatte es in sich. Nun kommt das Kriminaldrama von Ridley Scott mit Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto und Salma Hayek in die Kinos – und die Erwartungen werden nicht enttäuscht. In ihrer jüngsten Hollywood-Hauptrolle spielt Lady Gaga die mutmaßliche Auftraggeberin des Mordes an Maurizio Gucci – es handelt sich um den Film „House of Gucci“. Gucci ist natürlich ein Konkurrent von Unternehmen wie Fendi, Versace und Prada.

Das Publikum erwartet ein maximal glamourös inszenierter Film mit starken Schauspielerinnen und Schauspielern, prächtigen Kostümen und einem atemberaubenden Plot – der auch noch auf wahren Geschehnissen beruht. Der Fokus liegt auf der Geschichte um den Gucci-Clan in den 1970er bis 1990er Jahren.

Lady Gaga spielt vielleicht die Rolle ihres Lebens. Sie verkörpert Patrizia Reggiani (heute 72), die langjährige Partnerin des Modehaus-Erben Maurizio Gucci (1948-1995). „House of Gucci“ erzählt von einer energischen Frau, deren Leidenschaft irgendwann in Manie kippt. Von der Liebesgeschichte zwischen Patrizia und Maurizio, die vielversprechend beginnt, aber katastrophal endet. Und vom Inneren einer Modedynastie, deren Mitglieder sich gegenseitig verraten und hintergehen.

Gegen den Willen seines Vaters heiratet der schüchterne Gucci-Erbe 1972 Patrizia, arbeitet eine Zeit lang im Betrieb von deren Vater mit. Eigentlich will Maurizio – grandios spröde verkörpert von Adam Driver – mit dem Modehaus seiner Familie nichts zu tun haben. Als «Bullshit» bezeichnet er deren glamouröse Gehabe. Aber Patrizia sieht das anders. Angezogen vom Erfolg spinnt sie Intrigen, um die Macht von Maurizio und ihr im Familiengeschäft auszubauen.

dpa