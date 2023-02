Der Kanadier Kurt Browning sorgte 1988 für Aufsehen mit einem Sprung …?

Kurt Browning ist ein ehemaliger kanadischer Eiskunstläufer und zugleich Weltmeister der Jahre 1989 bis 1991 und 1993. Er wurde vor allem für seinen Vierfach-Toeloop bekannt: Am 25. März 1988 sprang er den ersten fehlerfreien vierfachen Sprung in der Weltmeisterschaft. Der legendäre Sprung schaffte es sogar ins Guinessbuch der Rekorde.

Eiskalt hingelegt: die Geschichte vom Vierfachsprung

Der Vierfachsprung ist unter den weltbesten Eiskunstläufern ein Muss. Es ist bereits einige Jahre her, dass der Kanadier Kurt Browning bei einer Weltmeisterschaft erstmals eine Vierfach-Umdrehung sauber aufs Eis brachte. Doch während die mittelmäßigen Kufenstars noch Probleme mit dem „Königssprung“ – dem dreifachen Axel – haben, schrauben sich die „Sprungteufel“ aus Russland und Amerika immer höher in die Lüfte.

Im Kurzprogramm der Herren über zweieinhalb Minuten ist erst seit den Olympischen Winterspielen in Nagano eine vierfache Rotation erlaubt. In der Viereinhalb-Minuten-Kür gibt es keine Beschränkungen, so dass die Entwicklung immer mehr zu sprunggewaltigen Läufern geht. Bei gleicher Leistung gibt am Ende aber der künstlerische Ausdruck den Ausschlag.

