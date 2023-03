„Knight Industries 2000 ist ein …?“ – das wissen nur Serien-Junkies!

Der heute 70-jährige David Hasselhoff war einer der Helden aller Kinder der 80er Jahre – und das natürlich mit seinem legendären Wagen „K.I.T.T.“, die Abkürzung für „Knight Industries Two Thousand“. Dementsprechend verbirgt sich hinter dem Begriff eines der legendärsten Autos der Film- und Seriengeschichte.

Tragisch: David Hasselhoff musste erst kürzlich wegen einer ernsthaften Erkrankung seine geplante Frühjahrstour „Party your Hasselhoff“ absagen. Auch das Konzert in Düsseldorf fällt aus. Über sein Management wendet sich „The Hoff“ an seine Fans. Mehr Infos hier!

40 Jahre „Knight Rider“: Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht

„Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht“: Die US-Serie „Knight Rider“ macht David Hasselhoff in den 80ern zum Weltstar. Zum runden Seriengeburtstag gab es ein kleines Wiedersehen mit K.I.T.T..

„Er kommt. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“ Mit diesen Sätzen ist eine ganze Generation aufgewachsen. Die erste Folge der Actionserie „Knight Rider“ lief vor über 40 Jahren – am 26. September 1982 – im US-Fernsehen. Sie machte den (menschlichen) Hauptdarsteller zum Weltstar.

„Es fühlt sich an wie gestern. Ich kann mich noch an fast alles erinnern“, sagt US-Star David Hasselhoff (70) im Interview der Deutschen Presse-Agentur zum runden Jubiläum seiner ersten großen Serienrolle. „Die Karriere, die ich hatte, ist unglaublich. All die Goldenen Schallplatten, die hinter mir an der Wand hängen: Es ist unfassbar, dass ich all das geschafft habe.“

Der Entertainer ist 30 Jahre alt, als die Doppelfolge „Knight of the Phoenix“ auf dem Kabelsender NBC ausgestrahlt wird. Gelocktes Haar, Lederjacke, enge Jeans: Das sind die Markenzeichen des coolen, stets flirtenden Agenten Michael Knight. Der Held löst für die fiktive „Foundation für Recht und Verfassung“ unter der Leitung von Devon Miles (Edward Mulhare) Kriminalfälle – zusammen mit seinem sprechenden Sportwagen K.I.T.T..

Knight Industries Two Thousand: K.I.T.T. ist Kult!

Wer sich die 90 Folgen heute anschaut (kostenpflichtig auf Amazon Prime Video, bald auf dem Streamingdienst RTL+), muss öfter schmunzeln. Die Actionszenen wirken aus heutiger Sicht unfreiwillig komisch. Damals war die Idee der künstlichen Intelligenz in Form eines selbst fahrenden und sprechenden Autos allerdings bahnbrechend.

„Das Unfassbarste ist, dass vieles wahrgeworden ist: GPS, Autos, die von allein fahren und einparken. Ich kann fragen, wo das nächste Café ist und mein Auto sagt es mir. Wir können mit unseren Uhren reden. Das ist unglaublich“, sagte Hasselhoff. Es sei faszinierend, dass Setdesigner Michael Scheffe all diese Ideen schon damals gehabt habe. „Ich glaube nicht mal, dass er die Vision hatte. Ich denke, er hat einfach drauflos gezeichnet und das kreiert, was ihm gerade eingefallen ist. Und heute wird all das wahr.“

Der schwarze Pontiac Firebird Trans Am mit dem leuchtenden Scanner unter der Motorhaube ist eines der herausragenden Autos der TV-Geschichte. Es kann über Hindernisse springen (Turbo Boost), extrem schnell fahren (Pursuit Mode), hat einen Schleudersitz und einen Enterhaken. Darüber hinaus zeigt es Sinn für Humor und Gefühle wie Eifersucht.

Knight Industries Two Thousand von Gottfried Kramer vertont

Letzteres hat die Actionreihe auch US-Schauspieler William Daniels zu verdanken, der dem Sportwagen im Original seine Stimme lieh. Er sei nie am Set gewesen und habe David Hasselhoff erst nach dem Ende der ersten Staffel auf einer Weihnachtsfeier kennengelernt, sagte der heute 95-Jährige in einem Interview. Im Abspann wurde er nie erwähnt. Im Deutschen lieh Gottfried Kramer (1925-1994) dem Auto seine Stimme.

Das Kult-Duo Michael Knight und K.I.T.T. schaffte es rund drei Jahre nach dem US-Start nämlich auch in Deutschland auf die Bildschirme – und wurde für einen bis dahin eher kleinen Privatsender zum großen Erfolg. „Ich weiß, dass „Knight Rider“ sehr gut bei RTL gelaufen ist. Es hat den Sender bekannt gemacht, denn es war die erste Serie, die sie aus Amerika gekauft haben“, erinnert sich Hasselhoff. Auch die Hörspiele zur Serie waren ein Renner.

Doch nach vier Staffeln stellte NBC die Serie des Hitproduzenten Glen A. Larson („Magnum“, „Kampfstern Galactica“) 1986 wegen der hohen Produktionskosten ein. Der Versuch, die Reihe durch Filme und Spin-off-Serien wiederzubeleben, scheiterte stets. Hasselhoff, der im Anschluss mit „Baywatch“ einen noch größeren Serien-Coup landete, spielt immer wieder mit seiner legendären Rolle.

Auf Konzerten steht eine Nachbildung von K.I.T.T. häufig im Foyer. Und in der noch im Herbst anlaufenden RTL+-Serie „Ze Network“, in der Hasselhoff sich selbst spielt, hat auch der schwarze Kultwagen einen Gastauftritt. „The Hoff“ fährt mit ihm über die deutsche Autobahn und durch Görlitz.

David Hasselhoff mit K.I.T.T. auf Deutschland-Besuch

„Knight Rider“-Star David Hasselhoff hat mit seinem legendären Wunderauto K.I.T.T. im Oktober 2022 Deutschland besucht. Mit breitem Lächeln saß der US-Schauspieler (70) in Köln am Steuer des weltberühmten Sportwagens vom Typ Pontiac Firebird Trans Am aus der 80er-Jahre-Serie – es handelte sich allerdings um einen Nachbau.

Grund für den Auftritt war die neue Streamingserie „Ze Network“ von Regisseur Christian Alvart (48), die kommenden Dienstag auf RTL+ starten soll. In der Actioncomedy spielt sich Hasselhoff selbst. „Die Serie handelt davon, wie ich nach Deutschland komme, um mich als Schauspieler am Theater neu zu erfinden“, so Hasselhoffs Worte.

Neben „The Hoff“ sind auch Grimme-Preisträger Henry Hübchen („Alles auf Zucker!“) und Netflix-Star Maximilian Mundt (26, „How to Sell Drugs Online (Fast)“) zu sehen. „Tatsächlich hat er mich an meinen Opa erinnert“, erzählte Mundt am Rande des Foto-Termins der Deutschen Presse-Agentur. „Es war atemberaubend, das erste Mal ans Set zu kommen und zu wissen: Okay, ich drehe hier, ich stehe einem Menschen gegenüber, der weltweit bekannt ist, und plötzlich ist es dann doch nur ein normaler Mensch.“ Das habe ihn aber auch eingeschüchtert. „Es sind einfach zwei Generationen und zwei Weltbilder“, sagte er.