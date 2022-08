In welcher Sportart wurde Mark Calaway, eher bekannt als „The Undertaker“, 2022 in die Hall of Fame aufgenommen?

Viele Menschen verbinden mit ihm ihre Kindheit, den ein oder anderen schaurigen Moment am Fernsehschirm und eine auf viele Weisen beeindruckende Figur. Die Rede ist von The Undertaker, der Wrestling-Legende aus der WWE. Hinter The Undertaker steckt Mark Calaway. Im Wrestling wurde Mark Calaway, eher bekannt als „The Undertaker“, 2022 in die Hall of Fame aufgenommen.

1990 feierte Mark Calaway sein WWE-Debüt. Nach über drei Jahrzehnten soll nun aber für „The Undertaker“ Schluss sein. Bereits in einer WWE-Doku 2020 verkündete er, dass sich seine aktive Laufbahn dem Ende entgegenneige. Im Frühjahr 2022 wurde dann aber Nägel mit Köpfen gemacht. Daran, dass sich The Undertaker den Platz in der Hall of Fame der WWE verdient hat, dürfte keiner einen Zweifel haben.

Er lieferte sich legendäre Matches mit Größen der Wrestling-Bühne wie Shawn Michaels, Yokozuna, Bret „The Hitman“ Hart, Shane McMahon oder On-Screen-Bruder Kane. Mittlerweile ist Mark Calaway mit der ehemaligen Wrestlerin Michelle McCool, die einst selbst für die WWE im Ring stand, verheiratet.

Wer an The Undertaker denkt, landet mit seinen Gedanken schnell bei WrestleMania. Denn über viele Jahre war er beim größten Event des Wrestlings ungeschlagen. In über 20 Matches auf „The Grandest Stage of Them All“ verlor er nur zweimal. Einmal besiegte ihn Brock Lesnar, danach noch Roman Reigns.

