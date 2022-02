In welchem grimmschen Märchen singt jemand: „Ich schleife die Schere und drehe geschwind, und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind“?

Wusstest du, dass die berühmten Brüder Grimm noch weitere Geschwister hatten? Die meisten Leute denken, dass nur Wilhelm und Jacob Grimm Märchen aufgeschrieben haben. Sie sind zum Beispiel für Dornröschen und Hans im Glück bekannt. Die beiden hatten aber noch mehr Geschwister, unter anderem einen jüngeren Bruder namens Ferdinand. Er hat ebenfalls Märchen und Fabeln aufgeschrieben und gesammelt.

Wenn über die grimmschen Märchen gesprochen wird, erinnern sich viele auch an bestimmte Passagen. Eine davon ist: „Ich schleife die Schere und drehe geschwind, und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind“. In welchem Märchen der Gebrüder Grimm wird das gesungen? Es stammt aus Hans im Glück. „Ich schleife die Schere und drehe geschwind, und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind“ kommt nicht aus Hänsel und Gretel, Schneewittchen oder Frau Holle.

Das haben Experten nun herausgefunden. Denn sie haben frühere Briefe der Familie gelesen. Diese werden in einer Berliner Bibliothek aufbewahrt. Aus diesen Briefen geht hervor, dass Ferdinand nicht sehr beliebt war bei seinen Geschwistern. „Faulpelz“ nannten sie ihn zum Beispiel.Die Experten finden es ungerecht, dass niemand Ferdinand kennt. Deswegen haben sie nun ein Buch über ihn geschrieben. Es heißt: „Der fremde Ferdinand“.

Auch diese Passage zu den Gebrüdern Grimm ist interessant: Als Schneewittchen an dem vergifteten Apfel ihrer rachsüchtigen Schwiegermutter starb, brachten es die sieben Zwerge nicht übers Herz, das schöne Mädchen zu begraben. Sie ließen einen Glassarg fertigen, legten das Mädchen hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben darauf, dass Schneewittchen eine Königstochter sei. So steht es im Märchen der Gebrüder Grimm. Ob Maria Sophia von Erthal in einem gläsernen Sarg beerdigt wurde, ist mehr als fraglich. Immerhin bekam Schneewittchens historisches Vorbild einen eigenen Grabstein – und der ist nun wieder aufgetaucht.

