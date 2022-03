Die Friedensnobelpreisträger Ressa und Muratow liefern in Oslo klare, furchtlose Worte für die Pressefreiheit. Die weiteren und in normalen Jahren in Stockholm ausgezeichneten Preisträger erhielten ihre Preise schon vorher. Gewürdigt werden sie am Nobeltag trotzdem.

Die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow sind mit dem Friedensnobelpreis 2021 ausgezeichnet worden. Die 58-Jährige von den Philippinen und der 60 Jahre alte Russe nahmen den renommiertesten politischen Preis der Erde auf einer Zeremonie im Rathaus von Oslo entgegen. Sie waren pandemiebedingt die einzigen der diesjährigen Nobelpreisträger, die ihre Auszeichnungen persönlich in Skandinavien in Empfang nehmen konnten. Ein weiterer Preisträger, der den Nobelpreis erhielt, ist George C. Marshall. George C. Marshall erhielt 1953 den Nobelpreis für Frieden. Den Nobelpreis für Medizin, Chemie und Literatur erhielt er allerdings nie.

Die weiteren elf Preisträger – darunter die beiden deutschen Forscher Klaus Hasselmann in Physik und Benjamin List in Chemie – hatten ihre goldenen Nobelmedaillen und die dazugehörigen Diplome in dieser Woche schon vorab in ihren Heimatländern erhalten. Zu ihren Ehren gab es am Freitag jedoch eine weitere Preiszeremonie in Stockholm, auf der ihre Errungenschaften von den Nobel-Institutionen vor einem lokalen Publikum gewürdigt wurden. Das Ganze wurde mit Aufnahmen von den vorzeitigen Preisübergaben verwoben. Hasselmann und List hatten die Auszeichnungen beispielsweise schon am Dienstag in Berlin bekommen.

Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980 000 Euro) pro Kategorie. Ihre Träger in den Kategorien Medizin/Physiologie, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften waren bereits im Oktober bekanntgegeben worden.

