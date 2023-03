Genetischer Code: Drei Basen codieren die Informationseinheit der DNA für ...?

Im genetischen Code codieren drei Basen die Informationseinheit der DNA für eine Aminosäure. Es ist kein Zuckermolekül, kein Steroid und auch keine Alkoholverbindung, die hier benötigt wird.

Genauer gesagt: die Abfolge der Aminosäuren in einem Protein ist stets durch den genetischen Code festgelegt. Drei der vier RNA-Basen Adenin, Uracil, Guanin und Cytosin bilden dabei ein sogenannten „Codon“. Mathematisch gesehen, ergeben sich aus den vier unterschiedlichen Basen 64 Möglichkeiten zur Kombination.

Wie codiert man Aminosäuren?

In den Zellen kann der genetische Code mithilfe der Proteinbiosynthese entschlüsselt werden. Aus der Basenabfolge in DNA oder mRNA ergibt sich die Reihenfolge der Aminosäuren in einem Protein.