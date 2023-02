Welcher medizinische Begriff steht schon seit über 100 Jahren im Duden?

Der Begriff „Doping“ ist trotz seiner aktuellen Relevanz im Sport bereits ein alter Bekannter im Duden: über 100 Jahre gibt es den Begriff schon. Bereits 1886 soll es den ersten Dopingtoten im Radsport gegeben haben.

Die Entdeckung des Antibiotikums Penicillin durch Alexander Fleming geht zurück bis ins Jahr 1928 – und ist damit noch keine hundert Jahre alt.

Defibrillatoren wurden erstmals im Jahr 1962 vorgestellt, das Prinzip dahinter bereits in den 1930er Jahren in Experimenten an der Johns Hopkins University durchgeführt.

Das HIV-Virus soll bereits in den 1920er Jahren auf den Menschen übertragen worden sein – die erste Epidemie brach etwa 1930 in Kinshasa im Kongo aus.