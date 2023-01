Die vollständig zu welcher Region zählenden Länder haben allesamt die Farbe Rot in ihrer Staatsflagge?

Von Thailand über Laos, Vietnam und Indonesien: die Farbe Rot zieht sich durch alle Flaggen der Länder Südostasiens.

Südostasien umfasst die Länder, die sich östlich von Indien und südlich von China befinden. Die Region unterteilt sich in das südostasiatische Festland und das insulare Südostasien, Indonesien, die Andamanen und Nikobaren, die Philippinen, Brunei, Osttimor und Teile Malaysias. Die meisten der Länder Südostasiens sind Mitglieder der internationalen südostasiatischen Organisation ASEAN. Diese hat ihren Hauptsitz in Jakarta.

In allen Flaggen findet sich die Farbe Rot wieder, am deutlichsten in Vietnam (rote Flagge mit gelbem Stern) und Osttimor. Rot-weiß geteilte Flaggen tragen Indonesien und Singapur. Die Flagge von Brunei ist gelb mit weiß-schwarzem Diagonal-Streifen – darüber prankt ein rotes Wappen, auf dem in Arabisch der Wahlspruch „Ewiger Dienst unter Anleitung (Gottes)“ steht.