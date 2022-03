Altgriechisch ist wahrlich keine Sprache, die viele Deutsche im 21. Jahrhundert noch fließend sprechen. Selbst diejenigen, die noch einzelne Wörter verstehen, sind wahrscheinlich rar. Gerade das wäre aber nützlich, wenn es um das Übersetzen von einigen Tierbezeichnungen ginge. Das trifft auch auf die Taufliege Drosophila melanogaster zu.

Die Taufliege Drosophila melanogaster, wohl eines der am besten untersuchten Tiere der Welt, hat ihrem Namen nach einen schwarzen Bauch. Das ist die altgriechische Übersetzung des Namen Drosophila melanogaster. Richtig ist also, dass das altgriechische Wort für schwarz und das altgriechische Wort für Bauch in der Bezeichnung Drosophila melanogaster enthalten ist.

Hintergrundwissen zu einem Star der Forscherszene, der vielleicht nicht sprachlich eng mit den Taufliegen verbunden ist, dafür aber aufgrund seiner Forschungsarbeit: Der Medizin-Nobelpreisträger Michael Young hat sich schon sehr früh für Pflanzen und Tiere interessiert. Sein Vater war im Aluminium-Handel tätig, seine Mutter war Sekretärin. „Dennoch (…) förderten beide mein Interesse an der Wissenschaft“, sagte Young einmal, nachdem er den renommierten Shaw-Preis gewonnen hatte. „Sie kauften mir die Mikroskope und Teleskope, um die ich bat, und tolerierten die Zerstörung eines Terrakotta-Bodens mit meinem Chemie-Set.“ Young wurde 1949 als erstes von zwei Kindern in Miami geboren.

Ein Buch, das ihm seine Eltern gaben, als er ein Schüler war, habe die Beschreibung biologischer Uhren enthalten. „Das Buch machte klar, dass der Sitz und die Zusammensetzung dieser Uhren total unbekannt war“. Young wurde 1975 an der University of Texas in Austin promoviert und arbeitet seit 1978 an der Rockefeller University in New York. Dort setzten seine Mitarbeiter und er winzige Taufliegen der Art Drosophila melanogaster einer Art Jetlag aus. Bis heute ist Young als Forscher aktiv.

