Die schwarzfelligen Vertreter welcher Tiere werden umgangssprachlich als schwarze Panther bezeichnet?

Der Leopard und der Jaguar – ihre schwarzfelligen Vertreter werden umgangssprachlich auch als schwarze Panther bezeichnet. Die übliche Fellfärbung weist schwarze Rosetten auf einem gold-gelben Grund auf.

Fun Fact: Der schwarze Panther ist nicht wirklich komplett schwarz – beim richtigen Lichteinfall wird auch hier die gefleckte Fellzeichnung deutlich. Die dunkle Pigmentierung des Fells hört im Tierreich auf den Fachbegriff „Melanismus“ – weitere Beispiele sind der Rappe (schwarzes Pferd) und schwarze Farbmäuse.

Der schwarze Panther: Von Bagheera zum Black Panther

Wirklich bekannt wurde der schwarze Panther durch einen fiktiven Panther in der Literatur: Bagheera aus Rudyard Kiplings Dschungelbuch. Hier tritt er als Beschützer des Findelkindes Mowgli in Erscheinung.

Eher neuzeitlich ist der „Black Panther“ als Marvel-Superheld. Abseits der bekannten Filme trat dieser erstmals in der Comic-Ausgabe „Fantastic Four # 52“ im Juli 1966 in Erscheinung.