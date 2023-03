Extrabreit: „Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute …“ – wie geht’s weiter?

„Hurra, Hurra, die Schule brennt“ ist einer der deutschen Kulthits und stammt aus den Händen der Band „Extrabreit“. Veröffentlicht wurde der Song im Jahr 1980 auf dem passend benannten Debütalbum (!) „Ihre größten Erfolge“. Und eben hier findet sich auch die Zeile „Nasenringe aus Phosphor“, bzw. „Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor“. Der Titel des Stücks geht auf den gleichnamigen Spielfilm von 1969 zurück.

Extrabreit: „Hurra, hurra die Schule brennt“

Wer mitsingen will, findet hier die Lyrics – inklusive der genannten Zeile:

Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt

Tragen heute Nasenringe aus Phosphor

Die Lippen sind blau, die Haare grün

Steichholzetiketten am Ohr

Aus den Jackentaschen

Ragen braune Flaschen

So sieht man sie durch die Straßen zieh’n

Überall wo sie vorrübergeh’n

Hängt in der Luft ein Hauch von Benzin

Das ist neu, das ist neu

Hurra, hurra, die Schule brennt

Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt

Schlagen alle Feuermelder ein

Die Sirenen heulen

Alle Glocken läuten

Die Kinder fangen an zu schrei’n

Tatü-tataa, tatü-tataa

Die Feuerwehr ist auch schon da

Es brennt so gut

Bald sieht man nur noch Glut

Wo eben noch die Schule war

Und sie singen

Das ist neu, das ist neu

Hurra, hurra, die Schule brennt

Das ist geil, das ist geil

Hurra, hurra, die Schule brennt

Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt

Tragen heute Nasenringe aus Phosphor

Radios mit Batteriebetrieb

Und New Wave Musik am Ohr

Sie stehen zusammen

Dicht bei den Flammen

Bis die Sonne untergeht

Oh, die Feuerwehr

Hat es doppelt schwer

Weil der Wind sich dreht

Und sie singen

Das ist geil, das ist geil

Hurra, hurra, die Schule brennt