Corinne Berthier, Bianca Rossi, Sarah Meredyth Morgan, Ketty Maus und Anna Kowalska sind sozusagen Kolleginnen von …?

Wusstet ihr, dass Erika Mustermann ein ausgedachter Name für eine Frau auf Ausweisen ist? Der Name wird immer verwendet, wenn es allgemein um Ausweise und Pässe geht. Statt Name, Geburtsdatum und Adresse eines echten Menschen steht dann da Erika Mustermann.

Es gibt dazu auch einen Mann. Sein Name ist Max Mustermann. Das ausgedachte Kind für den Kinder-Reisepass heißt Leon Mustermann.

Andere Länder nutzen andere Namen dafür. In Polen heißt der Mann in Formularen oft Jan Kowalski. Im Land Israel ist es leichter. Dort heißt der Mann in Dokumenten Israel Israeli, die Frau Israela Israeli.

dpa