Bis auf wenige Zentimeter in etwa gleich lang sind die 50 weltweit größten Containerschiffe. Im Juni 2022 lief die Ever Alot vom Stapel und nahm damit ihrem Schwesterschiff Ever Ace den Titel „größtes Containerschiff der Welt“ ab. Sie ist über 61 Meter breit und mit 400 Metern sogar 60 Meter länger als der größte Flugzeugträger. 240.000 Tonnen Fracht kann sie laden. Sie wiegt damit ungefähr so viel wie 1600 Blauwale.