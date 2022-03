Finnlands Eishockey-Team ist der letzte Olympiasieger der Winterspiele in China und erfüllt die lange Sehnsucht nach dem ersten Gold für die Puckjäger. Für einen Gewinner begannen die Spiele mit einem Corona-Alptraum und enden nun mit dem Triumph.

Inbrünstig sangen Finnlands Eishockeyspieler nach dem so lange ersehnten ersten Olympia-Gold die Nationalhymne. Besonders der Vorbereiter des Siegtors gegen das russische Team stand sinnbildlich für diese Pekinger Winterspiele in Corona-Zeiten. Mit der weiß-blauen Landesfahne um die Schultern jubelte Marko Anttila über den 2:1-Erfolg und schrie seine Freude am lautesten von allen heraus, als er mit der Goldmedaille um den Hals und geballter Faust vom Eis im National Indoor Stadium kam.

Apropos Eis: Wie sieht eigentlich das Spielfeld beim Eishockey aus? Bei welcher Sportart sind auf dem Spielfeld fünf Kreise mit einem Durchmesser von je neun Metern zu sehen? Fünf Kreise mit einem Durchmesser von je neun Metern gibt es beim Eishockey.

Der stellvertretende Kapitän musste sich nach der Ankunft in China zunächst für sechs Tage in einem Quarantäne-Hotel isolieren, ehe er wieder zum Team stoßen durfte. Am Sonntag schlenzte er in der 41. Minute jenen Puck auf das russische Tor, den Hannes Björninen unhaltbar zur Entscheidung ins Netz abfälschte.

„Ich habe darüber nachgedacht, dass wir etwas gewinnen können und wie es sich anfühlen würde, etwas nach der Quarantäne zu gewinnen“, sagte der 36 Jahre alte Anttila vor dem Finale. Wie gut es sich anfühlte, war dem 2,03 Meter großen Hünen in jeder Sekunde nach der Schlusssirene anzusehen. „Das Ziel war, hierher zu kommen, das zu genießen und den Traum wahr zu machen“, sagte der Stürmer. Um 14.20 Uhr Ortszeit am Sonntag wurde er wahr und entschädigte Anttila für das, was auch andere Athletinnen und Athleten nach ihrer Ankunft und einem folgenden positiven Corona-Test erlebten.

dpa