An die Schulzeit denken ohnehin nicht viele mit Freude zurück, an den Mathe-Unterricht erst recht nicht. Wie war es damals mit den Maßen? Was hatte es mit Fläche und Umfang auf sich? Da werden viele tief in ihrem Langzeitgedächtnis kramen müssen. In diesem Fall geht es um ein Viereck.

Die Frage ist: Bei welchen Maßen eines Vierecks kommt bei der Berechnung von Fläche und Umfang dieselbe Zahl heraus? Die Maße müssen dabei in einem Verhältnis zueinanderstehen. Das trifft etwa auf 1cm x 8cm, 2cm x 7cm oder 4cm x 5cm nicht im gewünschten Maße zu. Bei den Maßen 3cm x 6cm kommt bei einem Viereck bei der Berechnung von Fläche und Umfang dieselbe Zahl heraus.

