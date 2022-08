Anlässlich ihres 66. Geburtstags erschien 2022 unter welchem Namen eine Spezial-Ausgabe in der „Apotheken Umschau“?

Die Zeitschrift „Apotheken Umschau“ greift den ihr oftmals anhängenden Spitznamen „Rentner-Bravo“ jetzt selbst auf und veröffentlicht einen Teil der neuen Ausgabe im Jugendmagazin-Look. Das teilte der Verlag Wort & Bild in Baierbrunn am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Hintergrund der Aktion ist das 66 Jahre lange Bestehen des Gesundheitsmagazins. Damit ist die Antwort auf diese Frage auch klar.

Auf zehn Seiten „Rentner-Bravo“, die in der Ausgabe integriert ist, gibt es eine Comic-Love-Story zwischen einem Apotheker und einer Kundin, auf dem Cover des Sonderteils ist Ärztin, Autorin („Alt werde ich später“) und Schauspielerin Marianne Koch abgebildet und die Dr.-Sommer-Sprechstunde gibt Tipps für die Liebe.

In einem „Star-Report zu Virus-VIPs“ geht es unter anderen um Karl Lauterbach und Christian Drosten. Die Ausgabe, die kostenlos in Apothekenfilialen für Kunden ausliegt, erscheint mit dem Sonderteil „66 Jahre Rentner-Bravo“ am 15. Januar. Die „Apotheken Umschau“ gibt es seit 1956.

Das einstige Schwergewicht Reiner Calmund verzichtet nach seiner Magen-Bypass-OP nicht auf Süßigkeiten. „Ich bin ein süßes Kerlchen, das habe ich auch nicht ganz abgeschafft. Aber ich esse viel weniger», sagte der frühere Fußballmanager von Bayer Leverkusen der „Apotheken Umschau“.

Seit seiner Operation vor gut zwei Jahren hat Calmund sein Gewicht von 180 Kilo auf 90 Kilo halbiert. Der Rheinländer lebt seit rund zehn Jahren mit Frau und Tochter im saarländischen Saarlouis.

Mit der Gewichtsreduzierung habe er an Lebensqualität gewonnen: „Ich kann spazieren gehen und kriege dabei keine Schnappatmung mehr. Ich kann mich bewegen, ich kann meine Schuhe zubinden und mit meiner Tochter Federball im Garten spielen“, sagte „Calli“. Auch habe er seine Umgebung neu entdeckt: „Ich habe zig Jahre in meinem Haus gewohnt und wusste gar nicht, dass ich von dort in nur zehn Minuten an einem wunderschönen Weiher bin. Jetzt kann ich sogar um den See herumspazieren.“

dpa